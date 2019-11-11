Смартфон Nokia 8.2 выйдет на рынок только в версии с 5G11.11.2019 22:34
Новые данные инсайдеров не подтверждают информацию о выпуске две версий смартфона Nokia 8.2.
Ранее предполагалось, что аппарат выйдет в варианте с LTE и 5G, однако теперь сообщается о том, что смартфон Nokia 8.2 выйдет на рынок только в версии с 5G.
Его официальная презентация состоится в феврале, предположительно на выставке MWC 2020.
Новинке приписывают процессор Snapdragon 735, выдвижную камеру с датчиком на 32 Мп и основную камеру, где главный модуль будет разрешением 64 Мп. Другие подробности пока неизвестны.
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