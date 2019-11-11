Новые данные инсайдеров не подтверждают информацию о выпуске две версий смартфона Nokia 8.2.

Ранее предполагалось, что аппарат выйдет в варианте с LTE и 5G, однако теперь сообщается о том, что смартфон Nokia 8.2 выйдет на рынок только в версии с 5G.

Его официальная презентация состоится в феврале, предположительно на выставке MWC 2020.

Новинке приписывают процессор Snapdragon 735, выдвижную камеру с датчиком на 32 Мп и основную камеру, где главный модуль будет разрешением 64 Мп. Другие подробности пока неизвестны.