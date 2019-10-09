Смартфон Nokia 8.1 получил ОС Android 10

HMD Global старается максимально быстро обновлять свои смартфоны Nokia до актуальной версии Android. Так, Nokia 8.1 уже начал получать Android 10, об этом заявил глава HMD Global Джухо Сарвикас.

Первыми Android 10 получили смартфоны компаний Google и OnePlus, а теперь очередь добралась и до смартфонов Nokia.

Напомним, в финских смартфонах установлен «чистый» Android, поэтому компания максимально быстро может выпускать новые версии ОС.

До конца года новую версию ОС получат еще Nokia 7.1 и Nokia 9 PureView.

В целом производитель смартфонов до Android 10 обновит свои даже самые простые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1, но для них обновление он выпустит во втором квартале 2020 года.