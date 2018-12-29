Смартфон Motorola P40 с камерой на 48 Мп показали на рендерах

Рендерные изображения были опубликованы зарубежным инсайдером OnLeaks.



На них показали новый смартфон, который призван составить конкуренцию на рынке таким моделям как Samsung Galaxy A8s, Huawei Nova 4 и Honor V20.

Новинка Motorola P40, как сообщается, получит камеру с разрешением 48 Мп. Основная камера с таким разрешением будет иметь два модуля.

О разрешении фронтальной камеры не сообщается, а располагаться она будет в небольшом вырезе на лицевой панели.

Экран смартфона будет диагональю 6,2 дюйма, а работать он будет на чистом Android. Габариты аппарата составят: 160,1 x 71,2 x 8,7 мм.