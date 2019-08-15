Смартфон Motorola One Zoom получит подсветку логотипа

Motorola готовит к презентации несколько новинок, а среди них будет и Motorola One Zoom с квадрокамерой и оптическим зумом.

Известно, что в смартфоне реализуют пятикратный оптический зум и установят 48 Мп основную оптику.

По новой информации, в Motorola One Zoom на задней панели будет сделана подсветка логотипа, к тому же она будет разного цвета в зависимости от цвета корпуса аппарата.

В будущей новинке установят процессор Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Обязательно в устройстве реализуют и сканер отпечатка пальца, только пока неизвестно где его разместят — под экраном, или в логотипе на задней панели.

Судя по рендерным изображения, на боковой грани смартфона его точно нет. На европейском рынке Motorola One Zoom будет стоить около 400 евро.