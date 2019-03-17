В бенчмарке новый смартфон от Motorola появился как One Vision, хотя на рынок, как ожидается, он выйдет как Motorola P40.

Смартфон Motorola One Vision с 6 ГБ ОЗУ появился в Geekbench, где также указано, что модель работает на процессоре Exynos 9610.

В одноядерном режиме новинка показала результат 1 599 баллов, а в многоядерном – 5 328 баллов. Модель работала под управлением последней версии Android 9.0 Pie.

Согласно слухам, смартфон будет обладать 6,2-дюймовым экраном, а также двойной основной камерой с главным модулем на 48 Мп.