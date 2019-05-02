Смартфон Motorola One Vision представят 15 мая

Новый смартфон Motorola One Vision выпустят в рамках программы Android One, причем эта модель окажется уже третьей в линейке компании, созданным в рамках такой программы.



Motorola официально анонсировала премьеру своего смартфона, сообщив, что он дебютирует уже 15 мая. Презентация будет проходить в Сан-Паулу на пресс-конференции.

Официальных данных о технической оснащенности новинки нет, а согласно инсайдерской информации, в новинке будет 6,2-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2520 х 1080 точек.

К тому же смартфону приписывают основной модуль в камере на 48 Мп. К тому же в основной камере предложат функцию Video 3D HDR и ночной режим.

Оперативной памяти в аппарате в зависимости от конфигурации будет 3 или 4 гигабайта, в постоянной от 32 до 128 ГБ. Батарея получит емкость 3 500 мАч.