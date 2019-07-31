Смартфон Motorola One Action представили на новых рендерах

Инсайдеры распространили новые рендерные изображения смартфона Motorola One Action, дата презентации которого до сих пор неизвестна.

На рендерах показали модель с вырезом в дисплее под фронтальную камеру, которая расположится в левом верхнем углу.

Основная камера получит три датчика и пока известно о разрешении одного – 12,6 Мп. Новинка будет работать на процессоре Exynos 9609, а памяти предложат 3 или 4 ГБ ОЗУ и от 32 ГБ ПЗУ.

Сканер отпечатков пальцев расположится на задней панели, а диагональ IPS-экрана составит 6,3 дюйма. Предложат Motorola One Action и модуль NFC.

За автономность аппарата будет отвечать аккумулятор на 3500 мА•ч.