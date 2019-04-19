Стали известны новые подробности о готовящемся к дебюту смартфоне Motorola Moto Z4, первая информация о котором появилась достаточно давно.

Зарубежные источник, ссылаясь на рекламные материалы компании, сообщает, что смартфон Motorola Moto Z4 оснастят одинарной камерой.

Как известно, при выборе нового смартфона многие обращают внимание на камеру и новой тенденцией на рынке является увеличение числе модулей в ней, причем двойная камера это уже можно сказать прошлое, так как каждый новый аппарат обладает минимум тройной камерой.

Но похоже Motorola не стала следовать тенденциям и предложит одинарную камеру, разрешение которой составит 48 Мп. Селфи-камера при этом будет иметь модуль на 25 Мп.

Что касается других характеристик, то источник уверяет, что новинка получит 6,4-дюймовый экран Full HD+, процессор Snapdragon 675 и аккумулятор на 3 600 мАч. О дате презентации Motorola Moto Z4 информации по-прежнему нет.