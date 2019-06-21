Новинка пока известна под кодовым названием Surfna, но на рынке она появится с названием Motorola Moto E6.



Смартфон Motorola Moto E6 представлен на официальном рендере, оказавшимся в распоряжении сайта Slashleaks.

В новом аппарате от Motorola будет 5,45-дюймовый экран, разрешение которого составит 1440 х 720 пикселей. К тому же, судя по рендеру, в смартфоне будут достаточно широкие рамки.

Ожидается, что работать устройство будет на процессоре Snapdragon 430, а объём оперативной памяти составит 2 ГБ, тогда как встроенной предложат 16 или 32 ГБ.

Что касается камер, то основная будет с датчиком на 13 Мп, а фронтальная – на 5 Мп. Презентация бюджетной модели ожидается в ближайшее время.