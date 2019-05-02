Смартфон Moto Z4 показали на изображениях в прозрачном чехле

Смартфон Moto Z4 показали на изображениях в прозрачном чехле02.05.2019 14:30
Изображения распространил инсайдер из Индии и на них показали смартфон Moto Z4 в прозрачном защитном чехле.
Целая серия изображений демонстрирует новинку, которая уже скоро должна быть представлена официально.
По предварительным данным, смартфон получит 6,4-дюймовый OLED экран и будет работать на процессоре Snapdragon 675.
В экране будет каплевидный вырез, где расположится фронтальная камера.
Ее разрешение сейчас неизвестно, а вот в основной камере будет использоваться модуль с разрешением 48 Мп.
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