Смартфон Moto Z4 показали на изображениях в прозрачном чехле

Изображения распространил инсайдер из Индии и на них показали смартфон Moto Z4 в прозрачном защитном чехле.



Целая серия изображений демонстрирует новинку, которая уже скоро должна быть представлена официально.

По предварительным данным, смартфон получит 6,4-дюймовый OLED экран и будет работать на процессоре Snapdragon 675.

В экране будет каплевидный вырез, где расположится фронтальная камера.

Ее разрешение сейчас неизвестно, а вот в основной камере будет использоваться модуль с разрешением 48 Мп.