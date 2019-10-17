Смартфон Moto E6 Play представлен на официальных рендерах

Эта модель смартфона, как и Moto G8 и Moto G8 Plus, будет представлена 24 октября в Бразилии.

Бразильский рынок станет первым, где появятся новинки, а позднее они доберутся и до Европы.

Сегодня в сети распространили официальные рендеры смартфона Moto E6 Play, благодаря которым был раскрыт дизайн.

Технические характеристики устройства к сожалению неизвестны, но сообщается, что на европейском рынке модель будет конкурировать с Redmi 8A.

В аппарате предложат одинарную основную камеру, а еще в нем будет обычный разъем для наушников, Micro-USB и сканер отпечатков пальцев, расположенный в логотипе на задней панели.