Благодаря регулятору стали известны некоторые официальные характеристики новинки, которая станет конкурентом Redmi Note 7 и как и последний получит камеру на 48 Мп.

Смартфон Meizu Note 9 появился в базе данных TENAA, где указано, что модель будет оснащена процессором Snapdragon 675 и аккумулятором на 3 900 мАч.

Размер экрана новинки составит 6,2 дюйма, а его модельный номер — M923Q. Размеры аппарата будут следующими: 153,11 x 74,34 x 8,65 мм.

Ожидается, что премьерный показ Meizu Note 9 состоится в Пекине в середине этого месяца.