Смартфон Meizu 17 будет работать в 5G-сетях SA и NSA

Компания Meizu после нескольких неудачных лет работы начинает восстанавливаться.

Сейчас китайский производитель готовит новый смартфон — Meizu 17. Этот аппарат станет первым устройством компании с поддержкой 5G, причем модем устройства будет сразу поддерживать сети с неавтономной (NSA) и автономной (SA) структурой.

Это позволит смартфону работать у разных операторов.

Информации про Meizu 17 пока очень мало, но известно, что в смартфоне установят процессор Snapdragon 865 с отдельным модемом Snapdragon X55.

Также инсайдеры пишут, что в устройстве будет новый дисплей с узкими верхними и нижними рамками, а также загнутыми краями. Скорее всего сканер отпечатка пальца в смартфоне будет расположен под экраном.