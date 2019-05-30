Смартфон Meizu 16Xs с тройной камерой представлен официально

В Китае сегодня состоялась презентация нового недорого смартфона от Meizu. Компания показала устройство оснащённое экранным сканером и тройной камерой с 48 Мп основным модулем.

Презентация была посвящена Meizu 16Xs. Этот аппарат оснастили AMOLED-дисплеем диагональю 6,2-дюйма и разрешением 1080х2232 пикселей.

В экране нет вырезов для фронтальной камеры, так как инженеры Meizu смогли ее разместить на тонкой верхней рамке рядом с датчиками и динамиком.

«Сердцем» смартфона стал процессор Snapdragon 675. Оперативной памяти в аппарате 6 ГБ, постоянной 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от версии.

На задней панели размещены три объектива камеры. Основной фотодатчик Samsung ISOCELL Bright GM1 на 48 Мп, а два других получили разрешение 8 и 5 Мп, их диафрагма f/1.7, f/2.2 и f/1.9 соответственно.

Батарея в смартфоне на 4000 мАч с поддержкой 18 Вт быстрой зарядки. Сканер отпечатка пальца в Meizu 16Xs встроен в экран.

В смартфоне еще установили Wi-Fi, Bluetooth 5, GPS, USB Type-C, слот на две SIM-карты, а вот NFC в устройстве нет.

В продажу новинка поступит под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Flyme OS 7.

Смартфон уже можно заказать в Китае, но его «живые» продажи начнутся 10 июня. Стоимость базовой версии Meizu 16Xs составляет 245 долларов, а с 128 ГБ блоком памяти смартфон обойдется в 289 долларов.