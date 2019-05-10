Смартфон Meizu 16Xs может стать конкурентом Xiaomi Mi 9 SE

Зарубежные инсайдеры обнародовали информацию о новом смартфоне, который готовит к презентации компания Meizu.

Этот аппарат проходит под модельным номером M926Q и как ожидается, на рынке он будет носить название Meizu 16Xs.

Этот смартфон на рынке составит конкуренцию Xiaomi Mi 9 SE, а еще в линейке будет модель Meizu 16T, но это будет геймерский аппарат.

Как сообщается, в устройстве будет два динамика, а также встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Работать он будет под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой, а предлагаться в версиях 6/64 и 6/128 ГБ.

Процессор новинке приписывают Snapdragon 712. Кроме этого, в Meizu 16Xs установят тройную камеру, предложат модуль NFC и обычный разъем для наушников. Предварительная стоимость смартфона составит 295 долларов.