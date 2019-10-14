Смартфон Meizu 16T будут поставлять в огромных коробках

Пока в компании Meizu только готовятся к презентации своего нового смартфона, инсайдеры сообщают различные подробности, а также публикуют изображения.

На этот раз в распоряжении зарубежного инсайдера оказалось изображение упаковки нового Meizu 16T. Благодаря снимку становится понятно, что смартфон Meizu 16T будут поставлять в огромных упаковках.

Для сравнения размеров коробки показали Meizu 16s Pro. Можно предположить, что большая коробка предложена не случайно, ведь модель позиционируется, как игровая, и вероятно смартфон будет комплектоваться еще и игровыми аксессуарами.

Уже известно, что работать аппарат будет под управлением Snapdragon 855 и получит 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Предварительная стоимость Meizu 16T составит 350 долларов минимум. Его презентация состоится 23 октября.