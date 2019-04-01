Смартфон Meizu 16s в AnTuTu набрал меньше баллов, чем Xiaomi Mi 9

Новый флагманский смартфон уже совсем скоро будет представлен компанией, а пока модель Meizu 16s протестировали в AnTuTu.

Смартфон Meizu 16s в AnTuTu набрал меньше баллов, чем флагманский Xiaomi Mi 9. Впрочем, если говорить в целом, то результат в 357 975 баллов не является плохим, но тем не менее уступает Mi 9, который заработал около 370 тысяч баллов.

В смартфоне установлен топовый процессор Snapdragon 855, а работает он под управлением ОС Android 9 Pie. Оперативной памяти в тестируемом образце было 6 ГБ, а встроенной 128 ГБ.

Что касается других характеристик, то ранее сообщалось о разрешении экрана 2223×1080p, аккумуляторе на 4 000 мАч, а также основной камере с главным модулем на 48 Мп.

Помимо этого в новинке будет встроен сканер отпечатков пальцев в экран, а также она будет оснащена модулем NFC. Презентация смартфона с предварительным ценником около 450 долларов состоится уже в апреле.