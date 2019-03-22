Смартфон Meizu 16s показали на живом фото в Сети

А ранее в сети распространили снимки чехла модели, дата дебюта которой пока неизвестно.

Некоторые источники полагают, что Meizu 16s будет представлен до конца весны.

Говоря об опубликованном снимке, то на нем аппарат показали с тонкими рамками и в целом с дизайном от Meizu 16th.

К тому же в новом Meizu 16s не будет никаких вырезов и отверстий, а фронтальная камера расположился на рамке.

По предварительным данным, смартфон будет оснащён топовым процессором Snapdragon 855, а также получит основную камеру с главным модулем на 48 Мп.