Meizu в России снизила цены на смартфон Meizu 16

Компания Meizu стремится популяризировать свои устройства на ряде рынков не только представляя новые модели, но и предлагая наиболее востребованные в рамках специально разработанных программ и акций.

Так, недавно производитель запустил новую программу, в рамках которой смартфон Meizu 16 снова стал дешевле не только в России, но и в странах СНГ.

В компании официально заявили о снижении стоимости гаджета, который предлагался по цене от 32 990 рублей, а теперь доступен за 26 990 рублей.

За эти деньги компания предлагает модель в версии 6/64 ГБ. Интересно, что устройство в белом цвете в России обойдется в 27 990 рублей, тогда как ранее ценник был 33 490 рублей.