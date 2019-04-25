Смартфон LG V35 ThinQ спустя год обновили до Android Pie

LG несмотря на то что является одним из крупнейших производителей смартфонов, никогда не спешила выпускать обновление для своих флагманов.

Для бюджетных смартфонов и аппаратов среднего уровня новые версии Android вообще добираются спустя два года после выхода устройств на глобальный рынок.

LG V35 ThinQ не стал исключением в плане обновления. Смартфон вышел на рынок год назад, но Android Pie до него добрался только сейчас и только на корейском рынке.

В других странах новый «Андроид» пока недоступен и неизвестно когда его начнут распространять.