Смартфон Lenovo Z6 Pro в Европе оценили в 571 доллар

На китайском рынке смартфон Lenovo Z6 Pro предлагается еще с весны этого года, а вот на европейский рынок модель выходит только сейчас.



При этом компания выбрала первой Болгарию, где уже были объявлены цены и оказалось, что там устройство обойдется в 999 левов или 571 доллар.

Напомним, что модель является флагманской и оснащена топовым процессором Snapdragon 855.

Экран в смартфоне получил диагональ 6,3 дюйма с разрешением FullHD+, а еще в нем встроен сканер отпечатков пальцев.

Для покупки Lenovo Z6 Pro будет предлагаться в конфигурациях с 6, 8 и 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ.