Смартфон Lenovo Z6 Pro удивит новыми возможностями

Компания Lenovo уже 27 марта проведет презентацию смартфона Z6 Pro. Эта дата названа самим производителем, причем отмечается, что дебют новинки состоится в рамках пресс-конференции.

К тому же представители компании анонсировали в устройстве новые возможности и опубликовали тизерное изображение, в котором говорится о наличии в аппарате новой функции с названием Hyper Video.

Что именно это будет за функция сейчас неизвестно, но в сообщении сказано, что Lenovo Z6 Pro сможет снимать видео с новыми возможностями.

Предполагается, что речь идет о записи видео с учетом новых технологий, а точнее поддержки 5G.

По предварительным данным, Lenovo Z6 Pro в версии с поддержкой 5G появится в продаже в начале лета, тогда как обычный смартфон начнут продавать практически сразу после презентации.