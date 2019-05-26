Смартфон Lenovo Z6 Pro с 5G модемом получит прозрачную заднюю панель

Lenovo готовит настоящий флагман, который получит 5G модем и прозрачную заднюю панель.

Речь идет о Lenovo Z6 Pro 5G, в котором установят Snapdragon 855 и модем Snapdragon X50. Судя по тизерному изображению в смартфоне будет еще и прозрачная задняя панель, но нельзя исключать, что в тизере используют маркетинговый ход, и серийная версия аппарата выйдет с цветным стеклом.

Lenovo Z6 Pro 5G, как и версия без Snapdragon X50, будет с 6,39-дюймовым AMOLED экраном с разрешением Full HD+.

В Lenovo Z6 Pro устанавливается 6/8/12 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ. Скорее всего 5G версия будет предлагаться только в максимальных конфигурациях.