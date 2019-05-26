Смартфон Lenovo Z6 Pro с 5G модемом получит прозрачную заднюю панель

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Смартфон Lenovo Z6 Pro с 5G модемом получит прозрачную заднюю панель

26.05.2019 22:18

Lenovo готовит настоящий флагман, который получит 5G модем и прозрачную заднюю панель.

Речь идет о Lenovo Z6 Pro 5G, в котором установят Snapdragon 855 и модем Snapdragon X50. Судя по тизерному изображению в смартфоне будет еще и прозрачная задняя панель, но нельзя исключать, что в тизере используют маркетинговый ход, и серийная версия аппарата выйдет с цветным стеклом.

Lenovo Z6 Pro 5G, как и версия без Snapdragon X50, будет с 6,39-дюймовым AMOLED экраном с разрешением Full HD+.
В Lenovo Z6 Pro устанавливается 6/8/12 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ. Скорее всего 5G версия будет предлагаться только в максимальных конфигурациях.

Флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro представлен официально

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