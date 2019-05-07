Смартфон Lenovo Z6 Pro получит более доступную версию

Презентация флагманского смартфона Lenovo Z6 Pro состоялась в прошлом месяце. Эта новинка оснащена топовым процессором Snapdragon 855, а также имеет квадрокамеру.

Но похоже на этом новинки не заканчиваются, ведь как выяснилось, компания разрабатывает более простую версию этого смартфона.

Упоминание о новинке обнаружили в базе китайского регулятора 3C. Там появилась новая модель с обозначением L78121.

Исходя из того, что Lenovo Z6 Pro имеет обозначение L78051, специалисты сразу же предположили, что речь идет о более доступной версии флагмана.

На текущий момент известно лишь то, что смартфон будет иметь поддержку 18-ватной зарядки.