Смартфон Lenovo Z6 появился в базах регуляторов

Готовящийся к презентации новый смартфон уже заметили в базах данных регуляторов, в том числе и Geekbench.

Благодаря этому были подтверждены характеристики устройства с названием Lenovo Z6.

Так, достоверно известно, что новая модель смартфона будет оснащена процессором Snapdragon 855 и 8 ГБ оперативной памяти.

Также опубликованные данные показали, что в новинке экран получит разрешение 2340 х 1080 пикселей, а работать она будет под управлением ОС Android 9 Pie.

Презентация нового Lenovo Z6 ожидается в ближайшее время.