Смартфон Lenovo Z6 появился в базах регуляторов

Смартфон Lenovo Z6 появился в базах регуляторов19.06.2019 22:20
Готовящийся к презентации новый смартфон уже заметили в базах данных регуляторов, в том числе и Geekbench.
Благодаря этому были подтверждены характеристики устройства с названием Lenovo Z6.
Так, достоверно известно, что новая модель смартфона будет оснащена процессором Snapdragon 855 и 8 ГБ оперативной памяти.
Также опубликованные данные показали, что в новинке экран получит разрешение 2340 х 1080 пикселей, а работать она будет под управлением ОС Android 9 Pie.
Презентация нового Lenovo Z6 ожидается в ближайшее время.
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