Как известно модель Lenovo Z5 Pro GT поступит в продажу 24 января. Ранее смартфон был протестирован в AnTuTu, причем там он оказался абсолютным лидером, чего не скажешь о результатах в Geekbench.

В целом смартфон Lenovo Z5 Pro GT был успешно протестирован в Geekbench, но установить каких-либо рекордов он не смог.

В одноядерном режиме новинка набрала 3 284 балла, а в многоядерном – 10 237 баллов.

Стоит отметить, что протестированные в этом бенчмарке другие устройства с процессором Snapdragon 855 показывали более лучшие результаты (более 12 000 баллов).