Смартфон Lenovo Z5 Pro GT был успешно протестирован в Geekbench09.01.2019 18:32
Как известно модель Lenovo Z5 Pro GT поступит в продажу 24 января. Ранее смартфон был протестирован в AnTuTu, причем там он оказался абсолютным лидером, чего не скажешь о результатах в Geekbench.
В целом смартфон Lenovo Z5 Pro GT был успешно протестирован в Geekbench, но установить каких-либо рекордов он не смог.
В одноядерном режиме новинка набрала 3 284 балла, а в многоядерном – 10 237 баллов.
Стоит отметить, что протестированные в этом бенчмарке другие устройства с процессором Snapdragon 855 показывали более лучшие результаты (более 12 000 баллов).
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