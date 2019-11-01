Смартфон iQOO Pro 5G уже серьезно подешевел

Смартфон iQOO Pro 5G уже серьезно подешевел01.11.2019 18:16
iQOO Pro 5G был представлен в конце августа и оказался одним из самых дешевых флагманских аппаратов на рынке.
Модель на старте продаж была оценена в 535 долларов минимум, но уже по состоянию на начало ноября его стоимость оказалась даже меньше, чем у iPhone 8.
Теперь компания снизила цены на аппарат и он стал доступен для покупки за 490 долларов, тогда как iPhone 8 в Китае предлагается за 500 долларов.
Напомним, что Vivo iQOO Pro 5G предлагается в версии с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также с процессором Snapdragon 855 Plus. Самая дорогая версия получила ценник 580 долларов.
Экран модели имеет диагональ 6,41 дюйма и разрешение 2340 х 1080 пикселей. Основная камера имеет модуль на 48 Мп, а за автономность устройства отвечает аккумулятор на 4 500 мАч.
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