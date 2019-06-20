Смартфон iQOO Neo получит тройную камеру и процессор Snapdragon 845

Vivo показала тизер своего нового смартфона под брендом iQOO. Модель под названием Neo будет оснащена тройной основной камерой и восьмиядерным процессором Snapdragon.

Бренд iQOO опубликовал тизер, на котором изображен новый смартфон. Внешне он похож на все остальные китайские аппараты, где есть экран с каплевидным вырезом под камеру и толстая нижняя рамка.

На тыльной стороне расположен модуль тройной камеры. Стоит обратить внимание, что визуально в смартфоне не виден сканер отпечатка пальца, поэтому не исключено, что он встроен в экран.

Ранее инсайдеры сообщали, что в iQOO Neo установят процессор Snapdragon 845 со встроенным графическим ускорителем Adreno 630.

Оперативной памяти в смартфоне будет 6 ГБ, флеш-памяти 128 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора составит 4000 мАч.