Смартфон iPhone XR в России подешевел уже на треть

Флагманский смартфон 2018 года в России продают намного дешевле, чем на старте продаж.

Специалисты hi-tech.mail.ru продолжают вести мониторинг цен на новые смартфоны. Они зафиксировали, что аппарат iPhone XR уже можно купить за 42 000 рублей.

При этом на старте продаже этот смартфон оценивали в 65 000 рублей.

То есть спустя год iPhone XR стал дешевле на треть. Напомним, что в модели установлен процессор Apple A12, а еще в нем установлена камера, которая создает неплохие фотографии.