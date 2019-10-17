Смартфон iPhone XR в России подешевел уже на треть

Смартфон iPhone XR в России подешевел уже на треть17.10.2019 22:16
Флагманский смартфон 2018 года в России продают намного дешевле, чем на старте продаж.
Специалисты hi-tech.mail.ru продолжают вести мониторинг цен на новые смартфоны. Они зафиксировали, что аппарат iPhone XR уже можно купить за 42 000 рублей.
При этом на старте продаже этот смартфон оценивали в 65 000 рублей.
То есть спустя год iPhone XR стал дешевле на треть. Напомним, что в модели установлен процессор Apple A12, а еще в нем установлена камера, которая создает неплохие фотографии.
iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max поступили в продажу в России
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