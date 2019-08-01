Смартфон iPhone XR в России подешевел почти на треть

iPhone XR изначально создавался как недорогой смартфон в рамках ценовой политики компании Apple.

Но в итоге его цена оказалась как у флагманских моделей китайских производителей, в которых есть сканеры отпечатка пальца под экраном, более качественный дисплей и несколько основных камер.

Конечно нельзя сказать, что в iPhone XR все очень плохое, ведь тут хоть и используется одинарная камера, но на самом она делает качественные фото. К тому же в нем присутствует фирменная система Face ID и установлен мощный процессор Apple A12 Bionic.

Также стоит еще добавить поддержку Apple, которая гарантирует обновление смартфона в течение пяти лет. Ни один «Андроид» смартфон столько не обновляется.

Но все эти преимущества в России меркнут в сравнении с ценой в 65 тысяч рублей. Такой ценник получил iPhone XR на старте продаж.

Сейчас данную модель в интернет-магазинах можно найти за 45 тыс. рублей. Такие данные приводит hi-tech.mail со ссылкой на свой каталог.

При выборе самой низкой цены на iPhone XR нужно выбирать столичный регион, в связи с тем, что в нем самая высокая конкуренция, поэтому продавцы более охотно снижают цены на смартфоны и другую технику.