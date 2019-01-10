Специалисты Mail Hi-Tech проанализировали рынок смартфонов и выяснили, что смартфон iPhone XR в России подешевел почти на четверть.



Недавно сообщалось, что компания Apple подняла цены на свои смартфоны, планшеты и компьютеры, при этом некоторые продавцы все еще предлагают аппараты по привлекательным ценам.

Так, iPhone XR в версии с 128 ГБ на страте продаж был доступен по цене 78 тысяч рублей, однако уже сейчас аппарат предлагают по цене ниже 60 тысяч рублей.

Теперь, как считают специалисты, покупка iPhone XR будет более выгодной, ведь изначально считалось, что смартфон имеет завышенную стоимость.