Смартфон iPhone X Fold с гибким экраном представлен на рендере

Это не первый подобный рендер, на котором показывают предполагаемую внешность гибкого устройства от Apple.



На этот раз рендерное изображение создал дизайнер Антонио Де Роса.

Как известно, складной смартфон американской компании, предварительно названый iPhone X Fold, в этом году точно не появится, хотя патенты на такое устройство у нее есть давно.

В лучшем случае производитель представит складной смартфон в будущем году. Но несмотря на это, дизайнеры постоянно создают рендерные изображения и видео, основанные в первую очередь на патентных изображениях.