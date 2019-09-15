Смартфон iPhone SE 2 может выйти в следующем году

Летом источники сообщали, что преемник iPhone SE появится осенью, причем его якобы должны были представить одновременно с флагманскими iPhone.

Но презентации iPhone SE 2 так и не состоялось и теперь про смартфон появились другие данные, согласно которым он якобы выйдет в 2020 году.

В смартфоне будет установлен 5-дюймовый экран от компании Sharp, а в качестве процессора будет использоваться Apple A13.

Все эти данные нельзя считать достоверными, но нельзя исключать, что компания Apple в следующем году выпустит недорогой смартфон, который сменит на рынке iPhone 8 при этом он будет стоить дешевле, чем iPhone 11.