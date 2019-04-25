Смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%25.04.2019 21:33
Представленный в 2017 году смартфон, в котором имеется сканер отпечатков пальцев, подешевел и стал более привлекательным для покупки.
Специалисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%.
Еще на старте продаж аппарат предлагали за 65 000 рублей в версии на 64 ГБ.
Теперь стоимость существенно снизилась и на рынке можно найти предложения, в которых за смартфон просят около 40 тысяч рублей.
По сути iPhone 8 Plus может стать неплохой альтернативой iPhone XR.
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