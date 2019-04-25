Представленный в 2017 году смартфон, в котором имеется сканер отпечатков пальцев, подешевел и стал более привлекательным для покупки.

Специалисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%.

Еще на старте продаж аппарат предлагали за 65 000 рублей в версии на 64 ГБ.

Теперь стоимость существенно снизилась и на рынке можно найти предложения, в которых за смартфон просят около 40 тысяч рублей.

По сути iPhone 8 Plus может стать неплохой альтернативой iPhone XR.