Смартфон iPhone 7 в России подешевел почти в два раза

Еще три года назад этот смартфон был одним из самых востребованных на рынке, но уже в 2019 году его цена упала на 45 процентов и позволила аппарату войти в сегмент среднебюджетных аппаратов.

Теперь смартфон iPhone 7 является оптимальным предложением на рынке по соотношению стоимости, характеристик и размерам.

На старте продаж iPhone 7 предлагался по цене 57 тысяч рублей, а теперь его стоимость составляет 30 тысяч рублей, пишет hi-tech.mail.ru.

Стоит отметить, что данный аппарат будет поддерживаться компанией еще минимум два года. В нем установлен процессор Apple A10 и имеются неплохие камеры. К тому же это компактное устройство.