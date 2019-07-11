Смартфон iPhone 7 в России подешевел почти в два раза

Смартфон iPhone 7 в России подешевел почти в два раза11.07.2019 21:55
Еще три года назад этот смартфон был одним из самых востребованных на рынке, но уже в 2019 году его цена упала на 45 процентов и позволила аппарату войти в сегмент среднебюджетных аппаратов.
Теперь смартфон iPhone 7 является оптимальным предложением на рынке по соотношению стоимости, характеристик и размерам.
На старте продаж iPhone 7 предлагался по цене 57 тысяч рублей, а теперь его стоимость составляет 30 тысяч рублей, пишет hi-tech.mail.ru.
Стоит отметить, что данный аппарат будет поддерживаться компанией еще минимум два года. В нем установлен процессор Apple A10 и имеются неплохие камеры. К тому же это компактное устройство.
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