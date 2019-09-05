Более бюджетные модели устройств от американской компании, а именно iPhone SE и iPhone 6 уже почти не доступны для покупки.

Теперь самыми доступным смартфоном является iPhone 6S, на который было зафиксировано снижение стоимости.

Специалисты hi-tech.mail.ru провели мониторинг цен на смартфоны Apple и выяснили, что смартфон iPhone 6S в России стал еще дешевле.

Теперь его предлагают для покупки за 22 тысячи рублей за вариант с 32 ГБ памяти. Этот аппарат вышел на рынок еще в 2015 году, но до сих пор остается актуальным и продаваемым.

К тому же его компания будет поддерживать еще как минимум год. В модели предлагается 3=2 ГБ оперативной памяти, процессор Apple A9 и операционная система iOS 9.