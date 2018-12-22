Смартфон iPhone 6S в России подешевел ровно в два раза

Ритейлеры постепенно распродают iPhone 6 и iPhone SE и скоро самым доступным аппаратом «яблочной» компании станет iPhone 6S.

Данный смартфон появился в продаже три года назад и он до сих пор получает новые обновление и остаётся актуальным.

Также это устройство постепенно дешевеет и согласно последнему исследованию Mail.ru Hi-Tech, сейчас его можно купить за 24 тыс. рублей.

Стоит обратить внимание, что на старте продаж версия смартфона с 32 ГБ памяти стоила 48 тыс. рублей.

Получается сейчас iPhone 6S можно купить в два раза дешевле от первоначальной рекомендованной розничной цены.

Стоит отметить, что сейчас Apple поддерживает свои смартфона пять лет, а это значит, что iPhone 6S будет получать обновление еще два года.