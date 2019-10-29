Смартфон iPhone 13 представили на рендере в круглом корпусе

Производители современных смартфонов постоянно работают над новыми дизайнами своих устройств, в том числе патентуют и достаточно смелые решения.

Например, в этом году был представлен один из самых необычных смартфонов, в котором не было кнопок и разъемов, а недавно дебютировал и Mi Mix Alpha.

Однако дизайнеры решили представить новое поколение iPhone 13. Этот смартфон изобразили в круглом корпусе.

В таком устройстве, вероятно, не будет фирменной системы распознавания лица, а на задней панели или под экраном расположится сканер отпечатков пальцев.

Каких размеров должен быть круглый смартфон, чтобы он был удобен в руке непонятно.