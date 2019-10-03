Смартфон iPhone 11 Pro в России резко упал в цене

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфон iPhone 11 Pro в России резко упал в цене

04.10.2019 01:29

iPhone 11 Pro поступил в продажу 20 сентября, но он уже начал дешеветь у некоторых продавцов.
Исследование рынка предложений специалистами hi-tech mail показало, что флагманская модель «яблочной» компании теперь предлагается за 82 тыс. рублей. Это минимальная цена за устройство на 3 ноября.

Стоит отметить, что на официальном сайте Apple смартфон iPhone 11 Pro стоит от 89 990 рублей, причем аппарат сейчас является дефицитным, так как предположительный срок доставки 2-3 недели.

Ранее «АСТЕРА» писала, что дорогие версии iPhone отсутствуют в магазине, так как их быстро раскупили.

Россияне раскупили все самые дорогие версии нового iPhone

Себестоимость iPhone 11 Pro Max составила менее 500 долларов

Caviar представила очень дорогие iPhone 11 Pro из уникальных материалов

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