Смартфон iPhone 11 Pro в России резко упал в цене

iPhone 11 Pro поступил в продажу 20 сентября, но он уже начал дешеветь у некоторых продавцов.

Исследование рынка предложений специалистами hi-tech mail показало, что флагманская модель «яблочной» компании теперь предлагается за 82 тыс. рублей. Это минимальная цена за устройство на 3 ноября.

Стоит отметить, что на официальном сайте Apple смартфон iPhone 11 Pro стоит от 89 990 рублей, причем аппарат сейчас является дефицитным, так как предположительный срок доставки 2-3 недели.

Ранее «АСТЕРА» писала, что дорогие версии iPhone отсутствуют в магазине, так как их быстро раскупили.