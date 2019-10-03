Смартфон iPhone 11 Pro в России резко упал в цене

Смартфон iPhone 11 Pro в России резко упал в цене04.10.2019 01:29
iPhone 11 Pro поступил в продажу 20 сентября, но он уже начал дешеветь у некоторых продавцов.
Исследование рынка предложений специалистами hi-tech mail показало, что флагманская модель «яблочной» компании теперь предлагается за 82 тыс. рублей. Это минимальная цена за устройство на 3 ноября.
Стоит отметить, что на официальном сайте Apple смартфон iPhone 11 Pro стоит от 89 990 рублей, причем аппарат сейчас является дефицитным, так как предположительный срок доставки 2-3 недели.
Ранее «АСТЕРА» писала, что дорогие версии iPhone отсутствуют в магазине, так как их быстро раскупили.
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