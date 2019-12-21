Смартфон Huawei P40 Pro получит 10-кратный оптический зум

Оптический зум эта новая тенденция в смартфонах, и сейчас производители помимо наращивания количества пикселей в камерах, одновременно увеличивают возможности оптического приближения.

Информатор Минг-Чи Куо, работающий в аналитической компании TF International Security рассказал своим подписчикам в социальной сети, что Huawei P40 Pro получит 8 Мп модуль камеры с диафрагмой F/4,0 и 10 кратный оптический зум.

По данным инсайдера, в смартфонах Huawei появится модуль с 5-кратным зумом, причем такую систему получат модели серии Nova, Mate и аппараты бренда Honor.

По информации Минг-Чи Куо, камерофон Huawei P40 на рынке будет стоить от 570 до 710 долларов.

Накануне сообщалось, что компания Samsung во флагманской серии Galaxy S11 установит рекордный зум.