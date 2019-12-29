Смартфон Huawei P40 показали на независимых рендерах

Huawei P40 будет представлен только в 2020 году, но независимые дизайнеры на основе уже имеющейся неподтвержденной информации создают рендерные изображения смартфона.

Новые рендеры предоставил интернет-ресурс TargetYouTube.com. Дизайнеры показали смартфон с врезанной по центру экрана одинарной камерой и большим задним модулем основной камеры.



Huawei P40, как и предыдущие смартфоны Р-серии, будут считаться камерофоном. По слухам, в будущей новинке установят камеру состоящую из пяти модулей.

Основной из них будет с датчиком Sony IMX686 на 64 Мп. Также в смартфоне добавят десятикратный оптический зум.

Дисплей в аппарате будет с минимальными рамками и загнутыми краями, а под «капотом» серии P40 будет устанавливать процессор Kirin 990 с 5G модемом.

Презентация Huawei P40 должна состоятся в марте следующего года и скорее всего смартфон и как все последние аппараты Huawei выйдет в продажу без сервисов Google.