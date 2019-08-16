Смартфон Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019 года

Смартфон от китайской компании снова оказался лучшим предложением на рынке.

В прошлом году звание лучшего получил P20 Pro, а в этом году это звание досталось его преемнику — Huawei P30 Pro.

Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии ассоциации европейских журналов аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA).

В категории самого продвинутого смартфона высшую награду получил OnePlus 7 Pro, а Xiaomi Redmi Note 7 стал лучшей покупкой 2019-2020 года.

Модель смартфона Honor 20 Pro назвали лучшим устройством LifeStyle.

Помимо смартфонов в разных категориях соревновались и другие устройства, в числе которых JBL PartyBox 100, а ее признали лучшей колонкой для вечеринок.

Колонка LG XBOOM GO PK7 была признана лучшей портативной, а еще отметились в разных категориях наушники JBL Reflect Flow, Sony WH-1000XM3, JBL Live 650BTNC и OnePlus Bullets Wireless 2.