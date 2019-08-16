Смартфон Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019 года

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфон Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019 года

16.08.2019 00:20

Смартфон от китайской компании снова оказался лучшим предложением на рынке.
В прошлом году звание лучшего получил P20 Pro, а в этом году это звание досталось его преемнику — Huawei P30 Pro.

Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии ассоциации европейских журналов аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA).

В категории самого продвинутого смартфона высшую награду получил OnePlus 7 Pro, а Xiaomi Redmi Note 7 стал лучшей покупкой 2019-2020 года.

Модель смартфона Honor 20 Pro назвали лучшим устройством LifeStyle.

Помимо смартфонов в разных категориях соревновались и другие устройства, в числе которых JBL PartyBox 100, а ее признали лучшей колонкой для вечеринок.

Колонка LG XBOOM GO PK7 была признана лучшей портативной, а еще отметились в разных категориях наушники JBL Reflect Flow, Sony WH-1000XM3, JBL Live 650BTNC и OnePlus Bullets Wireless 2.

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