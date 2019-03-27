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Huawei начала прием предзаказов на смартфон Huawei P30 Lite

27.03.2019 16:37

Одновременно с Huawei P30 и P30 Pro китайская компания представила младшую версию серию P30 Lite.

На китайском рынке этот смартфон называется Huawei Nova 4e, но в России он будет доступен как Huawei P30 Lite, причем 3 апреля на него начнут принимать заказы.

Российские цены на аппарат пока не назвали, но уже известно, что в Канаде он будет стоить 332 доллара и там уже начали принимать на него заказы.

Для российского потребителя смартфон будет доступен в черном и фиолетово-синем цвете.

Huawei P30 Lite получил 6,15-дюймовый экран, выполненный по IPS-технологии. Его разрешение составляет 2312х1080 пикселей, причем в его верхней части есть вырез под 24 Мп фронтальную камеру.


На задней стороне смартфона расположен сканер отпечатка пальца и блок тройной камеры, которая состоит из основного 24 Мп датчика с апертурой f/1.8, а также 8 и 2 Мп вспомогательных датчиков.

Процессор в облегченной версии Huawei P30 Lite восьмиядерный Kirin 710. Оперативной памяти в российской модификации будет 4 ГБ, постоянной памяти 128 ГБ.

Работает смартфон под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0.1. Батарея в устройстве на 3340 мАч.

Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro

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