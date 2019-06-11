Смартфон Huawei P20 Lite (2019) вышел на рынок Европы

На европейском рынке китайская компания запустила продажи обновленного Huawei P20 Lite, который теперь носит название Huawei P20 Lite (2019).

В этом устройстве, уже представленного в Швейцарии, будет экран диагональю 6,4 дюйма с вырезом под фронтальную камеру. Последняя имеет разрешение 16 Мп.

Основная камера с четырьмя модулями располагается на задней панели вместе со сканером отпечатков пальцев.

В основной камере имеются модули на 16, 8 и 2 Мп, а также времяпролетная камера. За 269 евро Huawei P20 Lite (2019) предлагается с процессором Kirin 710, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

Будет доступна и версия со 128 ГБ ПЗУ. Аккумулятор в модели установлен на 4 000 мАч, а работает она под управлением ОС Android 9 Pie.