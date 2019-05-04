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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

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Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

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Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

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Смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой оценили в 280 евро

04.05.2019 12:22

Данные о стоимости раскрыл магазин Amazon, а между тем инсайдеры опубликовали подробные характеристики новинки.
Уже скоро новый аппарат Huawei P Smart Z выйдет на рынок, но уже известно, что в нем предложат 6,9-дюймовый экран разрешением 2340 х 1080 точек.

Работать он будет на процессоре Kirin 710 и предлагаться в версии 4/64 ГБ. Селфи-камера в Huawei P Smart Z будет выдвижная с модулем на 16 Мп и диафрагмой F/2,0.

На задней панели расположится камера с двумя датчиками на 16 и 2 Мп с диафрагмой F/1,8 и F/2,4. Также известно, что аккумулятор получил емкость 4 000 мАч, а в качестве операционной системы предложат Android 9.0 Pie.

По данным онлайн магазина Amazon, смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой оценили в 280 евро. Его габариты составят: 163,5/77,3/8,9 мм, вес — 196,8 г.

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