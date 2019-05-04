Данные о стоимости раскрыл магазин Amazon, а между тем инсайдеры опубликовали подробные характеристики новинки.

Уже скоро новый аппарат Huawei P Smart Z выйдет на рынок, но уже известно, что в нем предложат 6,9-дюймовый экран разрешением 2340 х 1080 точек.

Работать он будет на процессоре Kirin 710 и предлагаться в версии 4/64 ГБ. Селфи-камера в Huawei P Smart Z будет выдвижная с модулем на 16 Мп и диафрагмой F/2,0.

На задней панели расположится камера с двумя датчиками на 16 и 2 Мп с диафрагмой F/1,8 и F/2,4. Также известно, что аккумулятор получил емкость 4 000 мАч, а в качестве операционной системы предложат Android 9.0 Pie.

По данным онлайн магазина Amazon, смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой оценили в 280 евро. Его габариты составят: 163,5/77,3/8,9 мм, вес — 196,8 г.