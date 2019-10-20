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20 ноября : воскресенье

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Смартфон Huawei P Smart 2020 зарегистрировали в базе TENAA

20.10.2019 12:36

Huawei разработала смартфон Huawei P Smart 2020, который уже зарегистрировали в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA), а это значит, что его скоро представят.
На рынке Huawei P Smart 2020 сменит текущую модель, в которой установлен процессор Kirin 710, батарея на 3400 мАч и дисплей диагональю 6,21-дюйма.

В TENAA будущая новика проходит под кодовым именем AQM-AL00. В карточке товара указали, что смартфон получил процессор Kirin 810 и оперативной памяти от 4 до 8 ГБ в зависимости от версии.

Постоянной памяти в серийных версиях будут устанавливать от 64 до 128 ГБ. Питание устройству обеспечит батарея ёмкостью 3900 мАч.

В Huawei P Smart 2020 установят 6,3-дюймовую OLED матрицу с разрешением Full HD+ и подэкранным сканером отпечатка пальца.

На тыльной стороне смартфона будет расположена 48 Мп основная камера, 8 Мп широкоугольная и 2 Мп для измерения глубины сцены.

Фронтальный 16 Мп датчик установят в каплевидном вырезе. Точной даты презентации аппарата пока нет.

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