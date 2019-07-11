Смартфон Huawei Nova 5i Pro получит квадрокамеру

Компания Huawei готовит новую модель серии Nova 5, которую уже зарегистрировали на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) и там она проходит под номером SPN-AL00/TL00.

По данным сетевых источников, в данном случае речь идет о Nova 5i Pro, в котором установят большой дисплей и камеру с четырьмя модулями.

В базе данным TENAA указано, что устройство получит 6,26-дюймовый IPS экран с разрешением 2340х1080 точек и фронтальную камеру с датчиков на 32 Мп.

На тыльной стороне установят четыре объектива с основной с матрицей на 48 Мп, вспомогательным модулем на 8 Мп, и двумя фотодатчиками по 2 Мп. Модель процессора не указана, но отмечено что он будет восьмиядерный.

Оперативной памяти будет предложено 6 или 8 ГБ, а флеш-накопитель в зависимости от версии будет на 128 ГБ и 256 ГБ.

Размеры смартфона: 156,1х73,9х8,3 мм. Встроенная батарея 3900 мАч. Информации о дате выхода и цены на Nova 5i Pro пока нет.