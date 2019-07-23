Смартфон Huawei Mate 30 Pro появился на «живом» фото

Смартфон Huawei Mate 30 Pro появился на «живом» фото23.07.2019 21:28
В Сети опубликовали «живые» фото двух Mate 30 Pro, которые были сфотографированы в метро, в момент когда их подключили для зарядки к ноутбуку.
Аппараты были закрыты специальными чехлами, которые хорошо скрывают внешность устройства.
Но несмотря на это в Mate 30 Pro можно увидеть экран с изогнутыми краями и большую «челку» в верхней части.
По слухам, за вырезом будет расположена система распознавания лица. Ранее сообщалось, что линейка Mate 30 будет представлена 22 сентября.
В смартфонах серии будет установлен флагманский процессор Kirin 985, и возможно аппараты получат фирменную операционную систему Hongmeng.
Просмотры:Метки: Mate 30 Pro