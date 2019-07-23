Смартфон Huawei Mate 30 Pro появился на «живом» фото

В Сети опубликовали «живые» фото двух Mate 30 Pro, которые были сфотографированы в метро, в момент когда их подключили для зарядки к ноутбуку.

Аппараты были закрыты специальными чехлами, которые хорошо скрывают внешность устройства.

Но несмотря на это в Mate 30 Pro можно увидеть экран с изогнутыми краями и большую «челку» в верхней части.

По слухам, за вырезом будет расположена система распознавания лица. Ранее сообщалось, что линейка Mate 30 будет представлена 22 сентября.

В смартфонах серии будет установлен флагманский процессор Kirin 985, и возможно аппараты получат фирменную операционную систему Hongmeng.