Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит «квадратную» четверную камеру

Авторитетный источник под ником Ice Universe раскрыл основные характеристики камеры Huawei Mate 30 Pro.

Презентация этого смартфона состоится в октябре, и как оказалось в нем сохранится квадратный блок основной камеры (как у Mate 20 Pro), в котором уже будут установлены улучшенные фотодатчики.

По данным инсайдара Mate 30 Pro получит два датчика по 40 Мп, один из которых будет оснащен сверх-широкоугольную оптикой.

Оба модуля будут от Sony, причем их дополнит датчик телефото с перископной оптикой и датчик Tof.