Смартфон Huawei Enjoy 9S с тройной камерой представят 25 марта

Новый смартфон от китайской компании будет представлен в рамках пресс-конференции, которая состоится 25 марта.



Информацию об этом распространил ресурс Slashleaks, опубликовавший еще и рендерные изображения новинки Huawei Enjoy 9S.

Также сообщается, что на пресс-конференции будет представлено еще два новых устройства. Говоря о Huawei Enjoy 9S, то ему приписывают тройную основную камеру, два модуля в которой получат разрешение 24 и 16 Мп.

К тому же камера получит возможность работы с искусственным интеллектом. В целом модель может оказаться новой версией смартфона Huawei P Smart+ 2019, но в отличие от последнего она получит больше оперативной памяти – 128 ГБ.

Работать смартфон будет под управлением Android 9.0 с EMUI 9.0. Также известно и сканере отпечатков пальцев, который расположат на задней панели. Больше подробностей станет известно уже в понедельник.